Policisti v smeteh zavohali drogo, sledilo še večje odkritje (FOTO)

Odkrili pravi laboratorij za droge

Policisti PP Nova Gorica odkrili prostor za gojenje prepovedane droge. FOTO: Pu Ng

Policisti PP Nova Gorica so pred nekaj dnevi v Novi Gorici obravnavali kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Osumljenec je 36-letni moški z območja Mestne občine Nova Gorica.Policisti so pri nadzoru opazili moškega, ki je v zabojnik za komunalne odpadke pri poslovnem objektu odvrgel večjo PVC vrečo; iz nje je bilo zaznati močan vonj po konoplji.Policisti so opravili ogled ekološkega otoka, pri tem pa so v zabojnikih za odpadke našli rastline, za katere obstaja sum, da gre za približno 600 g konoplje, prav tako so našli tudi naprave in priprave ter pripomočke za gojitev prepovedane droge.V nadaljevanju so opravili tudi ogled osebnega avtomobila in poslovnega prostora in ugotovili, da je prostor opremljen z napravami za hidroponično gojenje prepovedane droge.​Zoper osumljenca bodo policisti PP Nova Gorica podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami.