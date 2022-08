Policisti v Ljubljani in Mariboru še iščejo nasilne roparje

V našem glavnem mestu je bilo v ponedeljek in v noči na torek več ropov. Nasilneži so se lotili več oškodovancev, jih nekaj tudi poškodovali, policija pa jih še išče. O prvem ropu so bili policisti obveščeni okoli 11. ure, in sicer je na območju Viča neznanec vstopil v frizerski salon in z nožem v roki zahteval gotovino. Ukradel je nekaj deset evrov in zbežal s kraja dejanja.

V frizerskem salonu je izvlekel nož. FOTO: Diy13/Getty Images

»V dogodku ni bil nihče poškodovan,« je sporočila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Policisti iščejo neznanca, ki je bil oblečen v črna oblačila, na glavi pa je imel črno masko z izrezom za oči.

Nato so jih okoli 15. ure ponovno poklicali na pomoč zaradi ropa za Bežigradom. »Ugotovljeno je bilo, da so se trije neznanci pripeljali z dvema skuterjema do oškodovanca, ga fizično napadli, mu zagrozili z nožem in mu odvzeli gotovino ter vrednejše predmete. Oškodovali so ga za nekaj tisoč evrov,« je pojasnila predstavnica ljubljanskih policistov. V dogodku je bil oškodovanec lažje poškodovan.

Prišli na dom Predrzne in nasilne roparje iščejo tudi v Mariboru. Kot je sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor, policisti s PP Maribor II obravnavajo kaznivo dejanje ropa, o katerem so bili obveščeni v ponedeljek zjutraj. »Neznanci so starejšo oškodovanko zbudili z zvonjenjem. Ko jim je odklenila vrata, so trije mlajši moški vstopili v hišo in ji zagrozili ter pri dejanju uporabili tudi fizično silo,« je pojasnila. Odnesli so gotovino in zlatnino. Intenzivna preiskava dogodka še poteka. V noči na torek je v naselju Strelac več zamaskiranih neznancev vstopilo v hišo 89-letne stanovalke (obstaja možnost, da so bila vhodna vrata odklenjena). Pregledali so vse prostore in odnesli mobilni telefon, verižico in nekaj denarja v vrednosti okoli 300 evrov. Nekaj minut po odhodu je gospa klicala sorodnike, ti okoli poldruge ure zjutraj niso slišali telefona. Za dejanje so izvedeli nekaj pred šesto zjutraj in o tem obvestili policijo na številko 113! Seveda bi tja lahko poklicala tudi oškodovanka, opozarjajo na PU Novo mesto. V noči na ponedeljek pa so vlomili v hišo v Ulici Ivana Roba v Novem mestu. Presenetili so lastnika, ki je že spal. Neznani storilec, ki naj bi bil v hiši sam, je lastnika zaslepil s svetilko in mu v zmešnjavi iz denarnice vzel nekaj gotovine. Šokiranega 85-letnika ni poškodoval, ga je pa zaklenil v hišo.

Kot je dejala Golčeva, so se roparji pripeljali z modrim in črno-belim skuterjem. Eden izmed njih je obilnejše postave in je imel oblečeno črno majico ter črn brezrokavnik. Drugi je imel oblečene rdeče kratke hlače in črno jopico.

Nočna ropa

Ponoči sta sledila še dva ropa. Okoli 1. ure je pri policistih spet zazvonil telefon zaradi ropa v centru mesta. »Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da so do treh oškodovancev pristopili trije neznanci in z njimi fizično obračunali ter jim odvzeli nekaj deset evrov gotovine. V dogodku sta bila dva oškodovanca lažje poškodovana,« smo izvedeli. Policisti iščejo fante, vsi so stari okoli 18 let. Prvi je imel kratke lase, večji izrazit nos in je manjše postave, oblečen pa je bil v sivo trenirko. Drugi je bil oblečen v džins kratke hlače, tretji pa v oranžno jopico.

Nekaj pred 1. uro je v Šiški do treh oškodovancev pristopilo 7 neznancev, z njimi so fizično obračunali in jim odvzeli skiro.



Nekaj pred 1. uro pa je v Šiški do treh oškodovancev pristopilo kar sedem neznancev in z njimi fizično obračunalo. Roparji so jim odvzeli skiro. V ropu so bili oškodovanci lažje poškodovani.

»V vseh primerih policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil za

izsleditev neznancev in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« je še sporočila Aleksandra Golec.