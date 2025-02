Policisti ustavljali 21-letnega voznika, ta pa je trčil vanje

Policisti PP Krško so v petek okoli 13.30 na območju Mrtvic ustavljali voznika osebnega avtomobila renault clio, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic.

21-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v službeno vozilo policije.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil. Renault clio so zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, poroča novomeška policijska uprava.