Policisti ustavili žensko za volanom, vse to so ugotovili

Danes dopoldne so prometni policisti na območju naselja Zalošče ustavili in preverili 32-letno voznico osebnega avtomobila.

Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Voznici je bil odrejen hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat je bil pozitiven na prepovedane droge (kokain, opiati), zato so jo napotili na strokovni pregled v zdravstveno ustanovo, ki pa ga je odločno odklonila.

Policisti so ji osebno vozilo zasegli in podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.