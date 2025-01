Policisti ustavili mladoletnega voznika: izkazalo se je, da je na begu

Policisti policijske postaje Krško so v petek med popoldansko kontrolo prometa v Mrtvicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio.

Med postopkom so ugotovili, da 17-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je na begu iz vzgojnega zavoda. Avtomobil so policisti zasegli, mladoletnika pa predali osebju zavoda.

Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.