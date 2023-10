Policisti ustavili kombi in ugotovili, da v njem prevaža ukradena drva

Policisti so med kontrolo prometa v Dobruški vasi nateletli na nepričakovano odkritje. Ko so popoldne ustavili kombi, ki ga je vozil 35-letni voznik iz Dobruške vasi, so med postopkom ugotovili, da v vozilu prevaža drva, ki jih je ukradel z dvorišča na območju Dobrave.

Policisti so ukradena drva zasegli in jih vrnili oškodovancu. Zoper 35-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.