Policisti ustavili dva voznika, ki sta krepko prekoračila hitrost

Policisti Postaje prometne policije Celje, so v ponedeljek dopoldne izvajali poostren nadzor cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti vožnje. V času nadzora so zaznali 17 kršitev prekoračitve v naseljih, so sporočili s PU Celje.

V Štorah so pri omejitvi hitrosti 50 km/h zaznali dva voznika, ki sta krepko prekoračila hitrost. Eden od njiju je vozil 107 km/h, kar pomeni, da je z upoštevanjem varnostne razlike, hitrost vožnje prekoračil za 50 km /h.

Obravnavali so tudi voznika začetnika, ki je pri omejitvi hitrosti 50 km/h vozil 100 km/h.

Zoper oba voznika so podali obdolžilna predloga na Okrajno sodišče v Celju in predlagali začasna odvzema vozniških dovoljenj, do odločitve o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Oba voznika sta namreč storila prekrška zoper varnost cestnega prometa, za katera sta predpisani stranski sankciji kazenskih točk, zaradi katerih se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Policisti Postaje prometne policije Celje so obravnavali tudi voznika osebnega vozila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu vozilo zasegli. Vozilo, ki ga je vozil, ni bilo registrirano, na vozilu je imel nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozili. Hitri test na prisotnost prepovedanih drog pa je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom amfetaminov.