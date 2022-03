Policisti ulovili serijskega roparja: vedno zamaskiran in s sončnimi očali

V ponedeljek zjutraj so policisti Policijske postaje Maribor odvzeli prostost 34-letnemu moškemu iz Maribora, ki ga sumijo, da ima na vesti tri kazniva dejanja ropov. Tako je 24. februarja ob 17.36 prišel do trafike na Ulici Vita Kraigherja, zagrozil prodajalki ter z nevarnim predmetom od nje zahteval denar, ki mu ga je tudi izročila. Odnesel je 4700 evrov.

Na dan žena se je spet oglasil na Ulici Vita Kraigherja, kjer je oropal trafiko v trgovskem centru. Takrat je okoli 11.20 z nožem zagrozil prodajalki, odnesel 6840 evrov in po dejanju odšel proti Trgu Leona Štuklja. Imel je smolo, saj so ga takrat posnele videonadzorne kamere, policisti pa so se po pomoč obrnili tudi na javnost in posredovali njegovo fotografijo.

Na dan žena naj bi oropal trafiko v trgovskem centru. FOTO: Marko Pigac

Sledil pa je še rop v lekarni na Partizanski cesti 23. marca okrog 16.30, od koder je odnesel več različnih tablet in manjšo vsoto denarja, skupaj je bilo škode za 740 evrov.

»Vsa tri dejanja je osumljenec izvršil na identičen način, in sicer je zamaskiran in s sončnimi očali vstopil v prostore navedenih prodajaln ter z nožem zagrozil zaposlenim ter od njih zahteval denar, ki so mu ga morale dati v vrečko, nakar je kraj dejanja zapustil,« sporoča Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.

Po njegovih besedah je »z zbiranjem obvestil in zagotovitvijo materialnih dokazov policistom uspelo potrditi, da je osumljenec zaenkrat utemeljeno in nedvomno osumljen storitve kaznivih dejanj 24. februarja in 23. marca, zato so ga policisti v torek v večernih urah s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ta pa je zoper njega odredil sodno pridržanje.«

Ropar je vsakič zamaskiran in s sončnimi očali vstopil ter z nožem zagrozil zaposlenim ter od njih zahteval denar.

Glede ropa, storjenega 8. marca, pa še vedno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, v kateri policisti zbirajo dokaze in analizirajo zavarovane sledi.