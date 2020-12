Policisti ukrepali: nedovoljeno druženje, glasna glasba in grožnje

Gorenjski policisti so v minulih dneh obravnavali več primerov kršitev javnega reda. Dva moška sta se na območju Kranjske Gore sprla zaradi očiščenega parkirišča. Anonimna prijava V Kranju so policisti na podlagi anonimne prijave obravnavali druženje sedmih oseb in jih obravnavali zaradi kršitve odloka. Ravno tako v Kranju so obravnavali kršitelja, ki se je pod vplivom alkohola nedostojno vedel do neke ženske in se ni umiril, zato so ga policisti pridržali do streznitve.



Na območju Cerkelj na Gorenjskem so policisti obravnavali prijavo prepira dveh oseb na javnem kraju in suma vožnje pod vplivom alkohola. Voznika so policisti ustavili in ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, da so na vozilu nameščene odtujene registrske tablice, odklonil pa je tudi strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Vozilo so mu zasegli. Sopotnika pa so obravnavali zaradi nasilnega in drznega vedenja, zaradi česar je bil pridržan. V postopku so mu zasegli še manjšo količino prepovedane droge. Oba obravnavajo tudi zaradi kršitve odloka. Grožnje policistom Na območju Škofje Loke pa so policisti obravnavali prijavo druženja več oseb in motenja z glasno glasbo. Tri kršitelje so policisti izsledili. Vse tri obravnavajo zaradi kršitve odloka in kršitev javnega reda, dva med njimi tudi zaradi groženj policistu in preprečitve uradnega dejanja. Postopek zaradi kaznivega dejanja še poteka.



V enem primeru kršitev v zasebnem prostoru zasebnem prostoru so tržiški policisti obravnavali prijavo nasilnega vedenja med partnerjema in dejanje z znaki prekrška.