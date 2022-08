Policisti ujeli voznika, ki je imel v krvi skoraj tri promile alkohola

Celjski policisti poročajo, da je bila izredno izstopajoča problematika minulega vikenda vožnja pod vplivom alkohola. V petek zvečer se je na velenjskem območju lažje poškodoval kolesar, ki je imel dobro promilo in pol alkohola v krvi. Na celjskem območju so obravnavali motorista, ki je vozil neregistrirano vozilo, ki je prav tako imel dobro promilo in pol alkohola v krvi. Dobri dve pa je imel voznik osebnega vozila, ki smo ga na celjskem območju obravnavali v večernih urah.

V noči iz petka na soboto so na območju Koroške najprej pridržali voznika, ki je imel nekaj manj kot dve promili alkohola v krvi, nato pa v večernih urah obravnavali še padec voznika e-skiroja, ki je imel v krvi dobri dve promili alkohola.

Kaznovali bodo tudi natakarje

Pestro pa je bilo tudi v nedeljo. Nekaj čez polnoč smo na konjiškem območju obravnavali voznika osebnega vozila, ki je imel skoraj tri promile alkohola v krvi. Voznika so pridržali do streznitve. Na podlagi Zakona o omejevanju porabe alkohola bodo po vseh zbranih obvestilih ukrepali tudi zoper osebe, ki so mu v gostinskem lokalu prodale alkoholne pijače, čeprav je kazal očitne znake opitosti.

Na velenjskem so ustavili voznika, ki je imel nekaj manj kot dve promili alkohola v krvi. Tudi njega so pridržali so streznitve. V popoldanskih urah so na konjiškem območju obravnavali še vinjenega voznika kolesa s pomožnim motorjem, ki je padel zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo.

»Vse udeležence cestnega prometa znova opozarjamo, da je vožnja pod vplivom alkohola izredno neodgovorna, nevarna in nedopustna in da bomo tako kot doslej tudi v prihodnje posebej pozorni na udeležence, ki vozijo pod vplivom alkohola,« opozarjajo policisti.