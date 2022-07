Policisti ujeli voznika, ki je divjal skozi naselje

Velenjski policisti so v petek zjutraj pri opravljanju kontrole cestnega prometa v Paki pri Velenju obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti 50 km/h vozil 101 km/h. Vozniku so na kraju odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper kršitelja bodo podali obdolžilni predlog na sodišče.

Predpisana sankcija za naveden prekršek je globa v višini 1.200 € in 18 kazenskih točk.

»Policisti ob tem ponovno opozarjamo, da je hitrost eden glavnih vzrokov za nastanek hujših prometnih nesreč ter pozivamo vse voznike, da na cestah prilagodijo hitrost prometnim pravilom in trenutnim razmeram,« sporočajo s celjske policijske uprave.