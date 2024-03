Policisti ujeli tri tujce s pretežko nogo

Celjski prometni policisti so v petek na avtocesti obravnavali tri hujše prekoračitve hitrosti. V sporočilu za javnost so zapisali, da so na odseku avtoceste A1, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 100 km/h, trije vozniki, vsi tuji državljani, vozili s hitrostjo 172 km/h, 173 km/h in 184 km/h. Vsem trem kršiteljem so izrekli po 1.200 evrov globe in 9 kazenskih točk.

Dodali so še, da so v Celju v petek obravnavali voznika, ki mu je hitri test na droge pokazal, da je vozil pod vplivom prepovedane droge. Policisti so vozniku odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Ker je vozil brez vozniškega dovoljenja, so mu zasegli vozilo. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog.

V soboto zjutraj pa so na avtocesti obravnavali voznico osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Vranskega proti Šentrupertu. Alkotest je pokazal, da je imela nekaj manj kot promil in pol alkohola v krvi. Voznica je bila pridržana do streznitve. Zoper njo sledi obdolžilni predlog. Za prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov in stranska 18 kazenskih točk.