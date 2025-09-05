Policisti ujeli tri odvisnike, ki so vdirali v hiše in ropali, eden sredi ulice napadel občanko
Minuli torek popoldne je celjske policiste občan obvestil, da je ob prihodu domov opazil tri neznane moške in videl, da je bilo vlomljeno v njegovo stanovanjsko hišo na Trubarjevi ulici v Celju. Na podlagi dobrega opisa so celjski kriminalisti kmalu po dogodku na Ljubljanski cesti v Celju izsledili tri moške, ki so ustrezali opisu in jim odvzeli prostost. Gre za 33-letnega moškega z območja Hrastnika ter Celjana, stara 19 in 49 let.
Celjski policisti so z zbiranjem obvestil potrdili, da je trojica sodelovala pri vlomu v stanovanjsko hišo na Trubarjevi ulici v Celju. V hišo je vlomil 33-letnik, druga dva sta pred hišo opazovala dogajanje in sta ob prihodu lastnika domov opozorila 33-letnika, ki je bil v hiši. V omenjenem primeru so ukradli nakit, ročno uro, več fotoaparatov, gotovino in nekaj drugih stvari.
Osumljenec ima pestro zgodovino
33-letnik je v septembru vlomil še v stanovanjsko hišo v Trnovljah, od koder je ukradel gotovino. Osumljen je tudi velike tatvine konec avgusta na Gledališki ulici v Celju, ko je občanki iz rok izpulil denarnico in ukradel gotovino. Občanko je odrinil, tako da je padla in se lažje poškodovala.
Prav tako je osumljen ropa v mesecu maju letos, ko je na Kovinarski ulici vstopil v stanovanje, od lastnika zahteval denar, bančno kartico in telefon. Z ukradenimi stvarmi je pobegnil. Sumijo ga tudi vloma v stanovanje na Kovinarski ulici v Celju, od koder ni ničesar ukradel ter vloma v gostinski lokal na Teharski cesti v Celju, kjer je ukradel več žganja in cigaret. S preiskavo preostalih kaznivih dejanj, za katere ga prav tako sumimo, še nadaljujemo.
Vsi trije so odvisniki
Osumljenega 33-letnika, ki je bil v preteklosti že večkrat obsojen za tovrstna kazniva dejanja, so v četrtek privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki mu je odredil sodno pridržanje. Druga dva so po zbranih obvestilih izpustili na prostost.
»Vsi trije so odvisniki od prepovedanih drog. Sredstva za preživljanje in nakup droge pridobivajo večinoma z izvrševanjem kaznivih dejanj. Pri tem je posebej predrzen 33-letnik, ki dejanja izvršuje na nasilen način, tudi zoper šibkejše osebe,« so še sporočili s celjske policijske uprave.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.