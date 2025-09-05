SREIJSKI VLOMILCI

Policisti ujeli tri odvisnike, ki so vdirali v hiše in ropali, eden sredi ulice napadel občanko

33-letnik je prav tako osumljen ropa v mesecu maju letos, ko je na Kovinarski ulici vstopil v stanovanje, od lastnika zahteval denar, bančno kartico in telefon.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec
Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec

N. B.
05.09.2025 ob 14:56
N. B.
05.09.2025 ob 14:56

Minuli torek popoldne je celjske policiste občan obvestil, da je ob prihodu domov opazil tri neznane moške in videl, da je bilo vlomljeno v njegovo stanovanjsko hišo na Trubarjevi ulici v Celju. Na podlagi dobrega opisa so celjski kriminalisti kmalu po dogodku na Ljubljanski cesti v Celju izsledili tri moške, ki so ustrezali opisu in jim odvzeli prostost. Gre za 33-letnega moškega z območja Hrastnika ter Celjana, stara 19 in 49 let.

Celjski policisti so z zbiranjem obvestil potrdili, da je trojica sodelovala pri vlomu v stanovanjsko hišo na Trubarjevi ulici v Celju. V hišo je vlomil 33-letnik, druga dva sta pred hišo opazovala dogajanje in sta ob prihodu lastnika domov opozorila 33-letnika, ki je bil v hiši. V omenjenem primeru so ukradli nakit, ročno uro, več fotoaparatov, gotovino in nekaj drugih stvari.

Osumljenec ima pestro zgodovino

33-letnik je v septembru vlomil še v stanovanjsko hišo v Trnovljah, od koder je ukradel gotovino. Osumljen je tudi velike tatvine konec avgusta na Gledališki ulici v Celju, ko je občanki iz rok izpulil denarnico in ukradel gotovino. Občanko je odrinil, tako da je padla in se lažje poškodovala.

Prav tako je osumljen ropa v mesecu maju letos, ko je na Kovinarski ulici vstopil v stanovanje, od lastnika zahteval denar, bančno kartico in telefon. Z  ukradenimi stvarmi je pobegnil. Sumijo ga tudi vloma v stanovanje na Kovinarski ulici v Celju, od koder ni ničesar ukradel ter vloma v gostinski lokal na Teharski cesti v Celju, kjer je ukradel več žganja in cigaret. S preiskavo preostalih kaznivih dejanj, za katere ga prav tako sumimo, še nadaljujemo.

Vsi trije so odvisniki

Osumljenega 33-letnika, ki je bil v preteklosti že večkrat obsojen za tovrstna kazniva dejanja, so v četrtek privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki mu je odredil sodno pridržanje. Druga dva so po zbranih obvestilih izpustili na prostost.

»Vsi trije so odvisniki od prepovedanih drog. Sredstva za preživljanje in nakup droge pridobivajo večinoma z izvrševanjem kaznivih dejanj. Pri tem je posebej predrzen 33-letnik, ki dejanja izvršuje na nasilen način, tudi zoper šibkejše osebe,« so še sporočili s celjske policijske uprave.

