Policisti ujeli tatico, ki je kradla električne vodnike in pobegnila

V torek okoli 14. ure so policiste novomeške policiste poklicali na pomoč iz prodajalne v Srebrničah, kjer naj bi neznana ženska iz prodajalne odtujila kolut z okoli sto metrov električnih vodnikov in pobegnila z osebnim avtomobilom.

Policisti so se takoj odzvali in na območju naselja Brezje izsledili in ustavili 44-letno tatico. Zasegli so ji ukradene vodnike in jih vrnili osebju prodajalne. 44-letno osumljenko bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.