Policisti odkrili pijanega voznika avtobusa, potniki so se morali vrniti

V petek ob 10.10 so policisti na mejnem prehodu Sečovlje (iz Hrvaške v Slovenijo) preverili 32-letnega voznika turističnega avtobusa iz Velike Britanije. V okviru poostrenega nadzora voznikov tovornih vozil in avtobusov je bil vozniku, državljanu Velike Britanije, odrejen preizkus alkoholiziranost, ki je pokazal 0,34 mg/l.

Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in izrekli globo v višini 600 evrov ter osem kazenskih točk. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo.

Potniki so se po postopku na mejnem prehodu vrnili na Hrvaško z nadomestno voznico, ki je bila na avtobusu.