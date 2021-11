Policisti ujeli 68-letnega dilerja: poglejte, kaj so našli pri njem doma (FOTO)

Policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 68-letnemu moškemu doma z območja Zreč. V stanovanjski hiši so našli dober kilogram posušenih delcev konoplje, ki jih je 68-letnik hranil v različnih steklenih kozarcih, papirnatih in pvc vrečkah, v več hišnih prostorih.

Moškega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, poroča celjska policijska uprava.

Pri moškem našli konopljo. FOTO: Pu Celje

