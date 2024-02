Policisti ujeli 34-letnika, ki je švercal otroke: pred policisti bežal z 240km/h

V soboto nekaj pred 19. uro so novomeški policisti na območju Slovenske vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Audi. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo nadaljeval z vožnjo, zapeljal na avtocesto, kjer je vozil s hitrostjo 240 km/h, potem pa zapustil avtocesto. V krožišču Drnovo je zaradi neprilagojene hitrosti povzročil prometno nesrečo in peš pobegnil. Tihotapca so policisti izsledili in prijeli.

Ugotovili so, da gre za 34-letnega državljana Romunije, ki je v vozilu prevažal 31-letno državljanko Turčije in njene tri otroke.

Lažje poškodovane potnike so reševalci oskrbeli.