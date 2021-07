Policisti stopili na prste goljufivemu vozniku

Voznik je poskušal pobegniti, a mu je policist to preprečil, pri čemer je bil laže poškodovan. FOTO: Arhiv

V ponedeljek ob 9.42 so novogoriško policijsko upravo obvestili o ponovnem poskusu goljufije v zvezi z lažnim prikazovanjem prometne nesreče v Šempetru pri Gorici, kjer je voznik belega fiata brava z italijanskimi registrskimi številkami, v čigar vozilu je bila tudi sopotnica, simuliral prometno nesrečo in poskušal prepričati voznike oziroma oškodovance, da so odgovorni zanjo. A so mu stopili na prste.Goljufa, gre za 36-letnega državljana Italije, je na parkirnem prostoru večje trgovine izsledil policist policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica. Voznik je sicer poskušal pobegniti, a mu je policist to preprečil, pri čemer je bil tudi laže poškodovan; prvo pomoč so mu ponudili v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici, so sporočili z novogoriške policijske uprave.Kot smo poročali, sta storilca v minulih dneh na severnem Primorskem voznike osebnih vozil poskušala prepričati, da so odgovorni za prometno nesrečo, in pri tem od njih izsiljevala denar, v enem primeru pa sta nepridiprava izkoristila trenutno nepazljivost oškodovanke in ji iz avtomobila ukradla denarnico.O domnevni nesreči in škodi, ki naj bi jo povzročili nič hudega sluteči oškodovanci, policije nista želela obvestiti, ampak sta vztrajala, naj žrtev takoj poravna domnevno materialno škodo z gotovino.Policija je o dogodku obvestila tudi okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici.Osumljenca so nato zaslišali v policijskih prostorih zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, sporoča, predstavnik PU Nova Gorica za odnose z javnostmi. Kot dodaja, primere sumov šestih kaznivih dejanj goljufije preiskujejo policisti PP Nova Gorica in PP Ajdovščina, prav tako novogoriški policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja drzne tatvine.»Novogoriški kriminalisti pa bodo italijanskega državljana na podlagi vseh ugotovljenih dejstev kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. V preiskavi smo sodelovali tudi z italijanskimi varnostnimi organi, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je podobna kazniva dejanja zgoraj navedeni osumljenec izvrševal tudi na območju sosednje Italije.«Ker obstaja velika verjetnost, da sta nepridiprava na severnem Primorskem oškodovala še več ljudi, vsem, ki so bili žrtev, svetujejo, naj se zglasijo na policijski postaji v Novi Gorici (Sedejeva ulica 11, telefon (05) 303 44 00, e-naslov: pp_nova_gorica@policija.si) ali na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oziroma naj pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.