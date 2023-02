Policisti sredi noči ustavili taksista, tega v njegovem avtomobilu niso pričakovali

Novogoriški policisti so v nedeljo okoli 4. ure med nadzorom cestnega prometa na hitri cesti H4 Razdrto – Nova Gorica, v bližini Ajdovščine ustavili in kontrolirali 36-letnega voznika taksija, državljana Srbije, ki je v omenjenem vozilu prevažal tri tuje državljane, stare 22, 23 in 29 let.

V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da je omenjeni taksist v vozilu prevažal tri potnike, državljane Ruske federacije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop, tranzit ali zadrževanje na območju naše države oziroma območju pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma.

Tuji državljani so v nadaljevanju postopka s policisti izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito v Sloveniji. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je omenjeni voznik taksija omenjene tujce nameraval prepeljati do neposredne bližine državne meje med Slovenijo in Italijo na Goriškem, vendar so mu to preprečili novogoriški prometni policisti, ki so jih ustavili na Ajdovskem.

Tujci v azilni dom, taksista pridržali

Policisti in kriminalisti so glede obravnavanega primera suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda meje ali ozemlja države obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so tujce po zaključenem končanem postopku državljane Ruske federacije odpeljali v azilni dom v Ljubljano. Prav tako so novogoriški kriminalisti skladno z določili zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost 36-letnemu srbskemu vozniku taksija in ga pridržali v policijskih prostorih.

Kriminalisti so med drugim zaslišali priče. Po končanem postopku so kriminalisti osumljenca v ponedeljek popoldne s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po zaslišanju je bil izpuščen na prostost. Predkazenski postopek vseskozi usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, zoper osumljenca bo potekal redni postopek na pristojnem sodišču.