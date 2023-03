Policisti so v Laškem potrkali na vrata: poglejte, kaj vse so našli pri njem (FOTO)

Laški policisti so v torek v sodelovanju z vodnikom službenih psov pri 62-letnemu moškemu z območja Laškega opravili preiskavo stanovanjske hiše s pomožnimi objekti.

Našli in zasegli so dve puški starejše izdelave, pet različnih pištol, prav tako starejše izdelave, in 178 nabojev različnih kalibrov.

Po končani analizi zaseženih predmetov sledi zoper 62-letnika ustrezen ukrep, so sporočil iz PU Celje.