Policisti so posredovali zaradi spora, iskali nož in druge nevarne predmete

V začetku tedna so nekaj pred 13. uro Policijsko upravo Novo mesto obvestili o kršenju javnega reda in miru v Novem mestu. Policisti so vzpostavili javni red in mir in po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in groženj med osebami, ki se med sabo poznajo in so že nekaj časa v sporu.

Eno osebo naj bi udeleženec udaril z vrati vozila in bo po njegovi izjavi odšel k zdravniku. Policisti so na kraju ugotovili identiteto vseh vpletenih in opravili varnostne preglede. Noža ali drugih nevarnih predmetov niso našli. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper udeležence bodo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali.