Policisti so mu prepovedali vožnjo, saj je bil povsem pijan

Policisti PP Slovenska Bistrica so 6. februarja zvečer v okolici Slovenske Bistrice obravnavali 44-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil močno opit Preizkus alkoholiziranosti mu je namreč pokazal kar 1,46 mg alkohola na liter izdihanega zraka.

Vozniku so prepovedali vožnjo in mu odvzeli vozniško dovoljenje. To je bilo z obdolžilnim predlogom posredovano na okrajno sodišče v Mariboru.