Policisti so mu potrkali na vrata in odnesli polne vreče (FOTO)

Policisti PP Idrija so v sredo zjutraj v enem od naselij v Občini Cerkno opravili hišno preiskavo. V njej so policisti pri 42-letnem osumljencu našli in zasegli več kilogramov posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da so prepovedana droga (konoplja), in stekleničko z neznano tekočino. Policisti so našli in zasegli tudi druge predmete, ki so bili namenjeni nadaljnji preprodaji prepovedanih drog.

Zasežene rastlinske delce in stekleničko z neznano vsebino ter druge predmete so policisti poslali v nadaljnjo analizo.

Moški je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in promet z njimi (po prvem odstavku 186. člena KZ-1). Policisti PP Idrija ga bodo zaradi suma storitve navedenega kaznivega dejanja ovadili na novogoriško Okrožno državno tožilstvo, so sporočili s PU Novo mesto.