Policisti so ju zasačili med tihotapljenjem ilegalcev (FOTO)

Policisti PP Črnomelj so v četrtek okoli 17. ure na območju Vrčic ustavili osebni avtomobil poljskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da dva državljana Ukrajine v vozilu prevažata šest državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.



Državljanoma Ukrajine so kriminalisti odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.



Policisti so v bližnjem gozdu izsledili in prijeli še pet državljanov Pakistana in štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci še potekajo.