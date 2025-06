Policisti so imeli polne roke dela z vlomilci

Policisti ljubljanske policijske uprave so včeraj obravnavali precejšnje število vlomov, nepridipravi so, kot kaže, že računali s tem, da se ljudje počasi odpravljajo na počitnice, domovi pa bodo samevali.

Na območju Broda je nekdo vlomil v hišo, od koder je odtujil nakit in lastnika oškodoval za okoli 2000 evrov. Na območju Most je neznani storilec vlomil v hišo in odtujil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 150 evrov.

Prav tako na območju Most je še neznani storilec vlomil v klet in odpeljal kolo ter lastnika oškodoval za okoli 500 evrov.

Na območju Šiške je neznani storilec vlomil v sakralni objekt in ukradel denar ter povzročil za kar 7000 evrov škode.

Na območju Bežigrada je medtem nekdo vlomil v gostinski lokal ter ukradel gotovino. Povzročeno je bilo za okoli 1500 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.