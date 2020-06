Policisti so ga zasačili med preprodajo, zasegli so vse to (FOTO)

FOTO: PP Velenje

Policisti PP Velenje so ugotovili, da se 32-letnik z območja Velenja ukvarja s preprodajo droge. Na podlagi zbranih obvestil so pretekli teden opravili hišno preiskavo. Pri tem so ga celo neposredno zalotili pri prodaji prepovedane droge, saj je imel v stanovanju ravno kupca. Skupno so našli in zasegli 90 kosov ekstazija, 35 gramov amfetamina ('spid'), tehtnico in druge pripomočke za uživanje droge.Moški je bil po opravljeni hišni preiskavi zaradi suma storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedani drog po 186. členu KZ priveden k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor.