Policisti so ga v eni uri ustavili dvakrat

V četrtek ob 0.30 so piranski policisti ustavili 53-letnega voznika motornega kolesa, ki so ga imeli v postopku že uro pred tem. V prvem postopku so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, saj mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,35 mg/l.

Tokrat so mu vozilo zasegli in zanj podali obdolžilni predlog.