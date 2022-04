Policisti so ga ustavili, potem pa ugotovili, kako pijan je

Policisti PP Krško so v četrtek malo po 19. uri med kontrolo prometa v Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili 60-letnega voznika osebnega avtomobila iz BiH in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,93 miligrama alkohola, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.