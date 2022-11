Ko so policisti pokukali pod vozilo, so imeli kaj videti

Na mejnem prehodu Obrežje je v torek tovornjakar skušal vstopiti v Slovenijo. Policisti so opravili mejno kontrolo srbskega tovornjaka in na podvozju tovornega vozila odkrili državljana Maroka, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so ga predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Novo mesto.