Policisti so ga ustavili in mu odvzeli vozilo

Na območju Maribora so policisti v nedeljo dopoldan ustavili voznika osebnega avtomobila, ki ga je vozil 46-letni avstrijski državljan. V postopku je bilo ugotovljeno, da je vozil neregistrirano motorno vozilo, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki ne pripadata vozilu.

Motorno vozilo mu je bilo zaseženo, registrski tablici pa odvzeti.

Zoper voznika so policisti vložili obdolžilni predlog in ga takoj privedli sodniku na Okrajno sodišče v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.