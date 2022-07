Voznik začetnik hitrost prekoračil za 111 kilometrov na uro

Zunaj naselja Šentjanž, kjer je hitrost vožnje omejena na 70 km/h, so policisti obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil 191 km/h. To pomeni, da je ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti, prekoračil dovoljeno hitrost vožnje za najmanj 111 km/h. V postopku so policisti PU Celje ugotovili, da gre za voznika začetnika. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali, odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, predlagan pa bo tudi v postopek na okrajnem sodišču v Celju.

Za storjeni prekršek je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar hkrati pomeni, da mu vozniško dovoljenje preneha veljati. Policisti ob tem opozarjajo, da je prekomerna hitrost še vedno najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč, zato spoštujte omejitve hitrosti.