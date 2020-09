Policisti se držijo za glavo: Tudi to Slovenci počnemo na cestah

Gorenjski policisti so v sredo v prometu obravnavali dve nepotrebni situaciji, ki bi ju udeleženci lahko rešili sami na povsem miren način.



Na območju avtoceste so prometni policisti obravnavali dva voznika, ki sta se med seboj sprla zaradi manjšega trčenja brez opazne materialne škode. Enega od njiju sedaj obravnavajo zaradi prekratke varnostne razdalje, drugega pa zaradi nenadnega zaviranja in kršitve javnega reda.



Jeseniški policisti pa so obravnavali primer oseb, ki so se sprle zaradi domnevnega odstopa prednosti v prometu. To se je zgodilo v Domžalah, udeleženci pa so spor reševali na območju Žirovnice. Udeleženci so se po posredovanju policistov strinjali, da je šlo med njimi za nesporazum in da je bila vožnja na Gorenjsko povsem nepotrebna. Kršitve niso ugotovili.



Gorenjski policisti ob tem pozivajo k strpnosti in mirnemu reševanju nesporazumov.