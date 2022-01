Slovenko tako pretepel, da je omedlela z dojenčkom v naročju, policisti ščitijo nasilneža (FOTO)

Čeprav policija ob mednarodnih dneh boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini ozavešča o pomembnosti prepoznavanja, preprečevanja in prijavljanja nasilja v družini, posamezniki iz vrst policije v stiku z žrtvami ravnajo ravno nasprotno. Žrtve ne zaščitijo, temveč jo še dodatno viktimizirajo. Ena takšnih zgodb se je zgodila naši sogovornici, stari 35 let, mami štiriletnega otroka.

Z očetovim otrokom je bila vsega skupaj leto in pol, pa še to ne ves čas, kajti od nje je vsake toliko odšel domov k mami in se nato vračal, ko se mu je zahotelo. »Že med nosečnostjo je bil tako psihično kot fizično nasilen do mene. Sedmega aprila 2018 je znova odšel k mami. Otrok je bil star štiri mesece. Hišo sem zaklenila, večer je že bil, ko je prišel in začel brcati v vrata ter zvoniti. Prišel je skupaj s svojo mamo in rekla sta, da sta prišla po otroka,« pripoveduje sogovornica, doma z območja Dolenjske. »Pretepel me je pred svojo mamo, mojo mamo in očetom ter pred otrokom, ki sem ga držala v naročju. Šel je za menoj v dnevno sobo in me tam s pestjo tako udaril, da sem z otrokom v naročju omedlela. Po glavi je udaril tudi otroka,« se spominja sogovornica. Napadel je njenega očeta, njegove poškodbe so bile vidne, pravi in dodaja, da so vmes prišli policisti. Ko jo vprašam, kdo jih je poklical, pravi, da nekdanji partner.

Ko je udrihal po svoji bivši partnerici, je po glavi udaril tudi štirimesečnega otroka. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

»Medtem ko je prihajal k meni, jih je poklical, rekel, nasilje v družini, in odložil. Tako piše v zapisniku policije, to pomeni, da je že pred prihodom vedel, kaj bo storil,« razlaga in dodaja, da sta z očetom morala poiskati zdravniško pomoč.

A čeprav so se policisti torej odzvali na klic zaradi nasilja v družini, tega v okviru postopka sploh niso obravnavali.

»So pa zato naju z očetom oglobili, češ da sva v lastnem stanovanju kršila javni red in mir, ker sva se nedostojno vedla do njega in njegove matere, ki je samovoljno vstopila v našo hišo in je ni hotela zapustiti. Mojemu bivšemu partnerju pa nič, čeprav celo v zapisniku piše, da je bil on tisti, ki je prvi napadel očeta. Ovadili so ga zaradi nasilništva, a je tožilstvo to ovadbo zavrglo,« pripoveduje Dolenjka. Celo več, policist, ki je bil na kraju dogodka, je naslednji dan poklical njenega očeta in ga pozval, da naj bo miren, ker bo prišel nekdanji partner po svoje osebne stvari.

V spremstvu policije

»Policist je očetu razložil, da je mojega bivšega partnerja zelo strah, zato je prišel v njihovem spremstvu, sicer ne tisti dan, temveč nekaj dni pozneje, 10. aprila. Takrat nama je policist z očetom rekel, naj spremeniva svoji izjavi o dogodku, češ da se ne ujema s tistim, kar je povedal bivši partner,« ogorčeno pripoveduje. To sta na srečo zavrnila, a svojo prvotno izjavo je spremenila ena od prič, zaradi katere so nato kaznovali njenega očeta. »Ko sem takrat prosila, da bivšemu izrečejo ukrep prepovedi približevanja, mi je policist dejal, da se mora to nasilje zgoditi še enkrat, preden lahko ukrepajo,« pripoveduje sogovornica.

Ker se že več let bije tudi pravna bitka za skrbništvo nad otrokom, doživlja zaradi vseh teh postopkov pravo kalvarijo, tudi na CSD. Kot pravi, so kaznovali »naju z očetom, zdaj pa se v vseh postopkih na sodiščih ustvarja vtis, da sva midva tista, ki sva bila nasilna, in ne obratno, da sta bivši in njegova mama napadla našo družino v naši hiši«. Celo več, poudarja sogovornica, v zasebnih tožbah nasilni partner nastopa v vlogi priče namesto storilca kaznivih dejanj.

Na CSD »pa veljam kot problematična, češ da bivšega, ki mi še vedno grozi ob vsakem prevzemu otroka, ko ga peljem na stik, neupravičeno oziroma lažno naznanjam za različna kazniva dejanja«, je ogorčena sogovornica, ki jo je strah tako za svoje življenje kot življenje otroka. O vsem skupaj redno obvešča CSD, sodišče pa ji je kljub vsemu odredilo, da mora kljub izrečenemu ukrepu prepovedi približevanja voditi otroka na stik k očetu. Tega so mu izrekli zaradi groženj in nasilja decembra 2018. Torej je morala kršiti odredbo o nepribliževanju. Zaradi strahu pred bivšim partnerjem po nasvetu društva za nenasilno komunikacijo otroka na stik vedno pelje v spremstvu. »Januarja letos me je med predajo dvakrat udaril, zaradi česar sem ga ovadila,« pojasnjuje.

Skoraj ne mine stik z očetom, da ne bi prišel k mami nazaj poškodovan.

»Otrok s stikov redno prihaja poškodovan po celem telesu, a tudi fotografije nič ne pomagajo.« O vsem skupaj – tako o poškodbah kot o silnem strahu, ki ga doživlja ob vsakem stiku, saj ji grozi z ubojem in tudi zasleduje njenega zdajšnjega partnerja, redno obvešča tako grosupeljske kot trebanjske policiste pa tudi CSD, a se ne zgodi nič. »Otrok mi je pred kratkim razlagal, kako je ati rekel, da me bo ubil,« razlaga sogovornica.

Je pa zato na enem od številnih sojenj – bivši partner je zoper njo zaradi različnih domnevno kaznivih dejanj vložil nekaj zasebnih tožb – izvedela, da je policija zoper njo podala dve kazenski ovadbi, in to že eno leto prej. »Sploh nisem vedela, da zoper mene tečeta dva postopka, in sicer zaradi nezakonitega odvzema otroka in nasilja v družini. Nikomur se ni zdelo vredno, da bi me v zvezi z očitki kaj vprašal, vzel izjavo. Izgovarjali so se na epidemijo, čeprav je iz dokumentov povsem jasno, da so zoper mene zbirali obvestila in zasliševali priče,« navaja sogovornica. Ti ovadbi sta bili nato uporabljeni v nepravdnem postopku pred ljubljanskim okrožnim sodiščem, zaradi »česar so uvedli nad menoj starševski nadzor, ki ga enkrat na mesec izvaja CSD«, ogorčeno navaja.

Preiskava v povoju

Zaradi vseh posledic, ki jih ima domnevno nezakonito ravnanje policista PP Grosuplje, je maja letos sogovornica v svojem in očetovem imenu policista J. J. prijavila specializiranemu državnemu tožilstvu, ki raziskuje domnevno nezakonita dejanja uniformiranih oseb.

»Zaradi varstva osebnih podatkov in interesa predkazenskega postopka vam v tej fazi ne moremo odgovoriti na postavljena vprašanja,« so nam sporočili s specializiranega državnega tožilstva. Prav tako nam zaradi določil zakona o varstvu osebnih podatkov na naša poizvedovanja niso odgovorili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, katere del je grosupeljska policijska postaja. Zanimalo nas je namreč, ali je delodajalec seznanjen z domnevno neprimernimi ravnanji svojega zaposlenega in ali je morda zoper njega uvedla notranjo preiskavo.