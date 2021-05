Policist rešil račjo družino (FOTO)

Policist PP Kozina je v torek okrog 21.35 v križišču Rodiške in Istrske ulice na Kozini naletel na nenavaden prizor. PU Koper poroča: »Nenadoma se je pred njim pojavila račja družina, ki vsekakor ni sodila v urbani del tega okolja. Policist je račjo družino (samico in dva mladiča divjih rac mlakaric) rešil pred kolesi avtomobilov in živali odnesel na varno.«



Po obvestitvi veterinarske inšpekcije je bilo policistom svetovano, naj živali vrnejo v njihovo bivalno okolje. Račjo družino so policisti nastanili v bližnjo mlako na območju Hrpelj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: