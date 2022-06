Policisti razkrivajo podrobnosti hude nesreče na Litijski cesti

V ponedeljek malo pred 15. uro se je na Litijski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi motorist ter voznika tovornega in osebnega vozila. Motorist je v smeri Besnice v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v tovorno vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Ta je, da bi preprečil trčenje, zaviral, v tovorno vozilo pa je trčil voznik z osebnim vozilom za njim. V nesreči sta se motorist in potnica na motorju huje poškodovala. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljana v UKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo preiskavo, prav tako pa vodijo postopek o prekršku. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.