Policisti razkrinkali in ujeli serijskega vlomilca v cerkve

V zadnjih mesecih smo bili na območju celotne države priča seriji vlomov v cerkve in druge sakralne objekte, pri katerih si je storilec protipravno pridobival predvsem denar ter nekatere druge predmete.

Na območju Policijske uprave Koper so obravnavali sedem takšnih kaznivih dejanj, med njimi tudi vlom v cerkev v Hrpeljah. »Zahvaljujoč proaktivnemu pristopu kriminalistov PU Koper in natančnemu ter vztrajnemu delu policistov Policijske postaje Kozina je bilo najprej identificirano vozilo osumljenca. S pomočjo kolegov iz drugih policijskih uprav je bila nato uspešno izvedena tudi identifikacija osumljene osebe,« so sporočili s koprske policijske uprave.

Osumljenec v priporu

29. julija so policisti PP Kozina skupaj s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper ter ob sodelovanju drugih enot v Hrastniku prijeli 35-letnega osumljenca in pri njem opravili hišno preiskavo. Naslednji dan je bil osumljenec priveden pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredila pripor. Kriminalisti so ga kazensko ovadili zaradi skupno deset vlomov, od tega štirih na območju PU Koper, 5 na območju PU Ljubljana in 1 na območju PU Celje.

Pri tem so možje v modrem izpostavili ključni pomen sodelovanja med policijskimi enotami, strokovno vodenje postopkov in natančno obravnavo vsakega detajla. »Poudarjamo, da s tem delo še ni zaključeno. Gre za primer, ki odpira nadaljnje preiskovalne sledi, saj je bilo po državi storjenih več deset podobnih kaznivih dejanj. Analiza zaseženih predmetov bo ključna za ugotavljanje morebitne odgovornosti osumljenca za druga dejanja in morebitne sostorilce,« še dodajajo policisti.