Policisti razkrili, zakaj je prišlo do eksplozije na avtobusni postaji v Celju

Osmega januarja letos se je v centru Celja odvijala prava drama. Policisti so po dolgih mesecih preiskave ugotovili, kaj se je zgodilo. Kazensko so ovadili 64-letnega moškega.

Ko smo že poročali je eksplozija na Avtobusni postaji v Celju odjeknila okoli 12.30 ure poškodovane so bile tri osebe. Ogled kraja eksplozije je opravila ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje, udeležili sta se ga tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Z ogledom kraja, zbiranjem obvestil in pridobitvijo strokovnih mnenj je bilo ugotovljeno, da je do eksplozije in požara prišlo v pritličnih prostorih Avtobusne postaje Celje, natančneje v prostoru, kjer je nameščena elektro omarica, kjer je zagorelo. Vzrok za nastanek požara in eksplozije je bilo nenadzorovano uhajanje zemeljskega plina iz jeklene cevi z nameščenim elektromagnetnim ventilom, v betonskem jašku med avtobusno postajo in Mariborsko cesto. V eksploziji so bile lažje poškodovane tri osebe. Prav tako so bili močno poškodovani pritlični prostori stavbe.

»Zaradi suma storitve kaznivega dejanja smo konec preteklega meseca kazensko ovadili 64-letnega moškega, ki je v podjetju, ki je pristojno za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, pristojen in odgovoren za dosledno izvajanje periodične sistematične kontrole distribucijskega omrežja zemeljskega plina v jašku, v neposredni bližini avtobusne postaje. 64-letnik je osumljen storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, saj ni zagotovil obratovalne zanesljivosti delovanja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in plinovodnih naprav, s čimer je bila ogrožena splošna varnosti ljudi in premoženja ter okolja. 64-letnika in pravno osebo smo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnost,« so zapisali v sporočilu za javnost. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do petih let.