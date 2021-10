Policisti razkrili podrobnosti torkove tragedije

Kot smo že v torek poročali se je požar na območju naselja Pečine končal tragično. Ob 14.27 uri je bila policija obveščena o požaru montažne stanovanjske hiše na območju naselje Pečine na Šentviški planoti v Občini Tolmin. Poleg policistov PP Tolmin so bili na kraj požara s strani pristojne službe napoteni gasilci iz PGD Ponikve-Planota, Most na Soči in Tolmin. Skupno se jez ognjenimi zublji spopadalo 35 ljudi. Gasilci so požar kmalu lokalizirani in ga nato ob 18. uri dokončno pogasili.

Po sedanjih ugotovitvah je požar zelo hitro zajel celotno konstrukcijo objekta zaradi česar je bila hiša v požaru uničena oz. je praktično pogorela v celoti. Med gašenjem so gasilci v prvem nadstropju objekta našli delno zoglenelo žensko truplo. S strani zdravnika ZD Tolmin je bila odrejena sanitarna obdukcija, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino. Na PU Nova Gorica pojasnjujejo, da bo njena identiteta bo ugotovljena in dokončno potrjena v nadaljnjem identifikacijskem postopku.

O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Okoliščine požara s smrtno žrtvijo policija v tem trenutku še preiskuje. Drugih podrobnosti v tej fazi policijske preiskave širši javnosti ne moremo posredovati, več bo znanega po njenem zaključku.