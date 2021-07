Policisti prosijo pomoč pri razjasnitvi nesreče

Dne 8. julija med 11.30 in 11.50 se je na Gosposvetski cesti v Mariboru, zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kolesar in neznani voznik osebnega avtomobila sive barve. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti v Mariboru prosijo udeleženega voznika osebnega avtomobila in morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na tel. št. 113.

Komentarji: