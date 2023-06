Policisti prišli v Brezje, uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali

V torek nekaj pred 16. uro so novomeške policiste poklicali na pomoč iz naselja Brezje, saj naj bi pijan moški z vpitjem motil javni red in mir in žalil partnerko.

Ko so policisti prišli na kraj, se 60-letni kršitelj ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.