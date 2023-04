Policisti prišli na pomoč in ga odpeljali

V četrtek nekaj pred 18. uro so bili policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Brezje. V poročilu PU Novo mesto pišejo, da je 43-letni kršitelj predvajal glasno glasbo in z vpitjem kršil javni red in mir. Pomiril ga ni niti prihod policistov – ni upošteval opozoril in ukazov, zato so moškemu, ki je bil pod vplivom alkohola, odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, so še zapisali.