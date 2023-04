Policisti prišli na mariborsko postajo in odpeljali moškega

V petek okoli 21.30 so bili mariborski policisti obveščeni, da na avtobusni postaji v Mariboru moški, pod vplivom alkohola, krši javni red in mir. Ker se kršitelj ob prihodu policistov na kraj ni pomiril in ni upošteval ukazov policistov, je bilo zoper njega odrejeno pridržanje v prostorih policije do streznitve.

Zoper kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na sodišče v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.