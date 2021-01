Policisti prijeli nasilneža, ki se je več let izživljal nad partnerico

Metliški policisti so v ponedeljek popoldne na podlagi zbranih obvestil izrekli prepoved približevanja 49-letniku iz okolice Metlike. Ugotovili so, da je več let izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerico. Omejeval ji je svobodo, jo spravljal v podrejen položaj, omejeval stike z okolico in svojci, se nad njo izživljal, izvajal hudo fizično nasilje in jo večkrat poškodoval. Zaradi strahu nasilneža ni prijavila policiji. Policisti ga bodo zdaj ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.



»Policija je le ena izmed institucij, ki obravnava nasilje v družini. Vedno, ko izvemo za nasilje, storimo vse, da nasilje prekinemo. V nadaljevanju nastopijo druge institucije (CSD, nevladne organizacije), ki lahko žrtvi pomagajo in jo vodijo skozi nadaljnje postopke. Dejstvo pa je, da se lahko ustrezno odzovemo in zaščitimo žrtve le, če smo o nasilju obveščeni. Žrtve pozivamo, da spregovorijo o nasilju in poiščejo pomoč. Čakanje in odlašanje nasilja in trpljenja ne bo ustavilo, ampak ga lahko le stopnjuje. Žrtve lahko pomoč poiščejo na policiji, v CSD in pri nevladnih organizacijah. Tudi vsi tisti, ki vedo, da se v neki skupnosti nasilje izvaja, se morajo odzvati odgovorno in nasilje prijaviti. Le na ta način lahko žrtvi pomagamo iz kroga nasilja,« poudarjajo možje v modrem.

