Policisti prijeli 33-letnika, osumljenega ropa in tatvin

Policisti PU Ljubljana so prijeli 33-letnika z območja Kočevja zaradi dveh roparskih tatvin in ropa. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. V preteklosti je bil že obravnavan zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.



V začetku februarja je moški v eni izmed kočevskih trgovin ukradel cigarete. Ker je bil pri tem zaloten, je zoper zaposlene uporabil silo, poškodoval pa na srečo ni nikogar. Konec aprila je iz trgovine sledil ženski do doma, nato pa ji je ob vstopu v stanovanjski blok iz rok iztrgal torbico. Pri tem je padla na tla in se lažje poškodovala. Pobegnil je, iz denarnice v torbici vzel denar, druge predmete pa odvrgel v smetnjak in v Rinžo. Vsi predmeti so bili najdeni. V začetku tega meseca pa je ukradel denar svojim bližnjim. Spet je bil zaloten in nasilen, vendar ni nikogar poškodoval.

