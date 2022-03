Policisti pridržali voznika

Na območju Slovenskih Konjic so v torek nekaj po 19. uri policisti imeli v postopku 65-letnega voznika osebnega vozila. Alkotest mu je izmeril 1,04 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Voznika so policisti pridržali in bodo zoper njega napisali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Celje.