Policisti pri Preboldčanu (31) našli konopljo

FOTO: PU Celje

Žalski policisti so v četrtek preiskali hišo 31-letnika z območja Prebolda, za katerega so pridobili podatke, da se ukvarja z gojenjem konoplje.V rastlinjaku ob stanovanjski hiši so med sadikami paradižnika našli več rastlin prepovedane droge konoplje, nekaj pa jih je raslo tudi na več mestih okoli stanovanjske hiše.Med preiskavo stanovanjske hiše so mu zasegli še okoli 400 gramov posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje, za katere obstaja sum, da jih je imel pripravljene za nadaljnje prodajo, in nekaj konopljine smole.Osumljenega 31-letnika bodo celjski policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi po členu 186/1 KZ-1.