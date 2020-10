Policisti policijske postaje Trebnje so pridobili odredbo sodišča in v petek opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca iz okolice Velikega Gabra. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več motornih žag, kosilnic ter ročnega orodja, za katere obstaja utemeljen sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov in tatvin.



Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin, osumljenca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo, poroča PU Novo mesto.