Policisti prestregli mladoletnika, ki je z nevarno vožnjo ogrožal sebe in druge

V zadnjih mesecih so policisti v Celju večkrat zaznali voznika kros motorja, ki je v času prometne konice drugim voznikom povzročal precej preglavic, predvsem po Ljubljanski ulici. V času, ko je bilo na Ljubljanski in okoliških ulicah največ dijakov in dijakinj, se je pred njimi postavljal z nevarno vožnjo. Vozil je po zadnjem kolesu, brez čelade, ni upošteval prometne signalizacije, v križiščih ni upošteval prednosti, vozil je po površinah, ki niso namenjene tej vrsti vozila, skratka, bil je nevaren sebi in okolici ter zaradi prekomernega hrupa moteč tudi za stanovalce.

V petek okoli poldneva so ga znova zaznali na Ljubljanski ulici v Celju. Tudi tokrat je vozil po zadnjem kolesu in prek polne črte prehiteval kolono vozil ter ogrožal sebe in druge. V trenutku, ko je parkiral, sta ga presenetila policista v civilu.

Policisti poročajo, da je preizkus z alkotestom pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola, brez vozniškega dovoljenja, z motorja pa je snel tudi registrske tablice. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so mu motor zasegli. Ker je mladoleten, so na Okrajno sodišče v Celju poslali obdolžilni predlog s pozivom sodišču, da se mu motorja ne vrne.