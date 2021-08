Policisti prekinili divjo zabavo v koči, identificirali so več kot 40 oseb

V nedeljo ob 22.20 so policisti anonimno prijavo, da je v Dekanih v koči zabava z več kot 500 udeleženci. Policisti so ugotovili, da je eden od njih oglaševal rojstnodnevno zabavo prek zaprtega profila na spletnih omrežjih in vsakdo, ki se je želel zabave udeležiti, ga je moral organizator potrditi.



Policisti so identificirali več kot 40 oseb, poklicali so starše mladoletnih in o tem obvestili CSD. Udeleženci so bili vidno pod vplivom alkohola, med katerimi so bile tudi mladoletne osebe, in ker je organizator zabave omogočil uživanja alkoholnih pijač mladoletnim osebam, je s tem kršil določila zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA). Policisti poročajo še, da je bila ugotovljena kršitev veljavnega odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2, ker se je zbralo več kot 50 oseb, organizator zabave je to oglaševal, dogodka pa ni prijavil kot javno prireditev. S tem je kršil določila zakona o javnih zbiranjih (ZJZ). Zoper 18-letnega kršitelja bo podan obdolžilni predlog zaradi kršenje določil ZJZ, ZNB in ZOPA.

