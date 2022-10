Policisti potrkali na vrata, preiskali prostor in našli prepovedano rastlino

Grosupeljski policisti so v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 55-letniku v Grosupljem našli prirejen prostor za gojenje konoplje. Zasegli so okoli 30 sadik in okoli 15 kilogramov že posušene droge, 3 kg predelane droge v obliki piškotov in pripomočke za gojenje.

Policisti bodo zoper moškega podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.